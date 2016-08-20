Замена фона за минуты. Новинка 2021 года на этом сайте. Попробуйте!
Сделайте себе идеальное молодое лицо с гладкой кожей без дефектов, как на фото:
Уроки
Введение
Если вы впервые используете фоторедактор — посмотрите это короткое видео.
Интерфейс
Чтобы не путаться в интерфейсе, тут показано, для чего нужны панели и меню.
Редактируем
Как изменить размер, повернуть и исказить фото. Как выделить область для обработки.
Магия слоев
Зачем нужны слои в фоторедакторе? Используйте и удивляйтесь!
Стили слоев
Как добавить тень, свечение и объем вашему фотоснимку с помощью стилей.
Маски
Если вам нужно заменить фон или вставить лицо в картинку — вам нужны маски!
Прозрачность
Как сделать объект или фон более прозрачным и добавить эффекты наложения.
Меняем цвет
Меняем яркость и контраст, меняем цвет кожи и добавляем загар. И это не все.
Вся мощь фильтров
Фильтры меняют фото до неузнаваемости и они популярны. Используйте!
Инструменты ч1
Научитесь использовать инструменты онлайн фотошопа и вы будите гуру фотомонтажа!
Инструменты ч2
Продолжаем изучать инструменты фоторедактора. В этом уроке оставшиеся.
Фотошоп онлайн на русском с эффектами — бесплатно и без регистрации!
Новый бесплатный адоб фотошоп онлайн на русском языке с эффектами — используйте без регистрации! Этот фоторедактор повторяет ps cs6 — в нем легко сделать монтаж (замена лица на фотографии, корректировка волос). Может вам нужен эффект похудения, например убрать бока и живот? Или сделать замену фона и вставить себя другой фон? Как в фотошоп онлайн эти эффекты монтажа применить — смотрите в уроках. Если у вас есть какие-либо вопросы, по работе в программе — пишите в комментариях ниже, авторы обязательно на них ответят!