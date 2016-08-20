Замена фона за минуты. Новинка 2021 года на этом сайте. Попробуйте!

Убрать фон

Сделайте себе идеальное молодое лицо с гладкой кожей без дефектов, как на фото:

Открыть

Уроки

Введение
Введение

Если вы впервые используете фоторедактор — посмотрите это короткое видео.
Смотреть
Интерфейс
Интерфейс

Чтобы не путаться в интерфейсе, тут показано, для чего нужны панели и меню.
Смотреть
Редактируем
Редактируем

Как изменить размер, повернуть и исказить фото. Как выделить область для обработки.
Смотреть
Магия слоев
Магия слоев

Зачем нужны слои в фоторедакторе? Используйте и удивляйтесь!
Смотреть
Стили слоев
Стили слоев

Как добавить тень, свечение и объем вашему фотоснимку с помощью стилей.
Смотреть
Маски
Маски

Если вам нужно заменить фон или вставить лицо в картинку — вам нужны маски!
Смотреть
Прозрачность
Прозрачность

Как сделать объект или фон более прозрачным и добавить эффекты наложения.
Смотреть
Меняем цвет
Меняем цвет

Меняем яркость и контраст, меняем цвет кожи и добавляем загар. И это не все.
Смотреть
Вся мощь фильтров
Вся мощь фильтров

Фильтры меняют фото до неузнаваемости и они популярны. Используйте!
Смотреть
Инструменты ч1
Инструменты ч1

Научитесь использовать инструменты онлайн фотошопа и вы будите гуру фотомонтажа!
Смотреть
Инструменты ч2
Инструменты ч2

Продолжаем изучать инструменты фоторедактора. В этом уроке оставшиеся.
Смотреть

Фотошоп онлайн на русском с эффектами — бесплатно и без регистрации!

Новый бесплатный адоб фотошоп онлайн на русском языке с эффектами — используйте без регистрации! Этот фоторедактор повторяет ps cs6 — в нем легко сделать монтаж (замена лица на фотографии, корректировка волос). Может вам нужен эффект похудения, например убрать бока и живот? Или сделать замену фона и вставить себя другой фон? Как в фотошоп онлайн эти эффекты монтажа применить — смотрите в уроках. Если у вас есть какие-либо вопросы, по работе в программе — пишите в комментариях ниже, авторы обязательно на них ответят!

Скачать файл с примером из видеокурса